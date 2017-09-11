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Adana'da ev kadınlarının geçim kaynağı salça

ADANA, (DHA)- ADANA'da ev kadınları, aile bütçesine destek olmak için biber salçası yaparak satıyor

11 Eylül 2017 13:14

ADANA, (DHA)- ADANA\'da ev kadınları, aile bütçesine destek olmak için biber salçası yaparak satıyor.
Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Namık Kemal Mahallesi\'nde oturan 10 ev kadını imece usulü satın aldıkları kırmızı biberleri temizleyip kıydırıyor. Daha sonra tuzlanan çekilmiş biber, damlarda güneş altında kıvamına gelinceye kadar kurutuluyor. Bu özel lezzet, kış boyunca yemeklerde kullanılıyor. Daha sonra cam kavanozlara doldurdukları biber salçalarını satan kadınlar, ev bütçesine de katkı yapıyor. Aile bütçesine destek olmak için salça yapıp sattığını belirten ev kadını Eylem Kibritoğlu, \"Ev bütçesine katkı için emek verdiğimiz salçaları kurutmaya devam ediyoruz. Evde yaptığımız salça büyük rağbet görüyor\" dedi.
Kilosu ortalama 1.5 liradan satılan 100 kilo kırmızı biberden  25 kilo biber salçası elde ediliyor, salçanın kilosu da 20 liradan alıcı buluyor.

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