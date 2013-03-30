Adana'da emniyet müdürlüğüne saldırı

Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına motosikletli kişilerce ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru kolundan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü önünden motosikletle geçen kişiler, binaya ateş açarak kaçtı.

Saldırıda koluna isabet eden kurşunla yaralanan polis memuru, meslektaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



2 veya daha fazla kişi



İlçe emniyet müdürlüğüne gelerek saldırıyla ilgili incelemede bulunan Vali Hüseyin Avni Coş, faillerin bulunması için başlatılan çalışmaların 'titizlikle ve hızlı bir şekilde' sürdüğünü söyledi.

Şüphelilerin eşkallerinin belirlendiğini dile getiren Coş, saldırıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İlk etapta 2 kişi ama fazla da olabilir. Gözcüsü olabilir, bütün yönleriyle değerlendiriliyor. Kamera sistemlerinden, MOBESE'den istifade ediliyor. Görgü tanıkları olabilir, onlarla da ilgili bütün bilgiler toplanıyor. Bu çerçevede, bazı tahminler var zaten. O tahminlerin de ışığında arkadaşlarımız delillerden faillere ulaşmak için gerekli çalışmaları titizlikle ve hızlı bir şekilde sürdürüyor.''

Saldırının av tüfeği veya tabancayla yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.