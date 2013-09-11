Adana'da El Nusra üyelerine 'sarin gazı değilmiş' tahliyesi

Adana Emniyet Müdürlüğü’nün, Reyhanlı katliamının ardından başlattığı El Kaide ve bu örgütle irtibatlı El Nusra Cephesi’ne yönelik operasyonda sarin gazıyla yakalanan 12 militanın 11’i serbest bırakıldı. Zanlılardan yedisi savcılık tarafından serbest bırakıldı, beş kişi ise cezaevine gönderildi. Soruşturma hakkındaki iddianame henüz tamamlanmamışken, tutuklanan zanlılardan dördü de itiraz üzerine serbest bırakıldı.

Emniyete göre iki kilo

Taraf gazetesinden Fırat Alkaç'ın haberine göre, Suriye’de yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırının yankıları sürerken, sarin gazıyla Adana’da yakalanan 12 El-Kaide militanlarının 11’inin serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Adana polisi mayıs ayında bir ihbarı değerlendirerek yaptığı operasyonda 12 El-Kaide militanını gözaltına aldı. Zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda bilgi, belge ve dijital veriye el kondu. Bunun yanı sıra zanlılara ait adreslerde, emniyetin açıklamalarına göre, iki kilogram da sarin gazı ele geçirildi. Sarin gazıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri çarpıcı bilgilere ulaştı. Buna göre sarin gazı Libya’dan getirilmişti. Daha önce de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Libya’dan gelen bir yolcunun bavulunda bomba bulunmuştu. Libyalı yolcu, Adana uçağına giderken gözaltına alınmıştı. Emniyet ekipleri sarin gazlarının da bu yöntemle ülkeye sokulduğu bilgisi üzerinde durmuştu.

El Nusra'ya katıldılar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi Adana Adliyesi’ne getirildi. Zanlılar örgüt üyesi olmak, örgüt adına eylem yapmak, patlayıcı ve kimyasal madde bulundurmak suçundan gözaltına alındı. Yedi kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer beş kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma hakkında iddianame henüz hazırlanmamışken, savcılık yapılan itiraz üzerine tutuklu bulunan dört kişiyi de serbest bıraktı. Buna göre sarin gazı yakalatan El Kaide militanlarından sadece biri cezaevinde tutuklu kaldı. Soruşturmanın devamında ise emniyet istihbarat ekiplerinin sarin gazı olarak duyurduğu maddenin antifriz olduğu belirtildi. Zanlıların da bu nedenle serbest bırakıldığı söylendi. Kimya mühendisleri ise sarin gazı ile antifrizin benzerliğinin olmadığını belirterek, “Antifriz daha çok arabalarda donmaya karşı kullanılan bir maddedir. Sarin gazı ise doğalgaz gibidir. Bu iki kimyasal maddenin birbirine benzerliği yoktur” dedi. Kaynaklara göre serbest bırakılan militanlar Suriye’ye geçerek El Nusra’ya katıldı.