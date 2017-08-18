Adana’da düşen insansız hava aracı ABD'ye ait çıktı

Adana’nın Ceyhan ilçesine insansız hava aracı (İHA) düştü. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, düşen insansız hava aracının ABD'ye ait olduğunu söyledi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Ceyhan ilçesine bağlı Çokçapınar Mahallesi sınırları içerisine insansız hava aracı düştü. Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Konu ile açıklama yapan Demirtaş, ABD’ye ait bir insan hava aracının ilçeye bağlı Çokçapınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü söyledi.

Bölgeye gelen ekipler inceleme başlattı.