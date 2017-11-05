Adana'da durdurulan TIR'da 10 bin 500 paket kaçak sigara

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da ihbar üzerine durdurulan TIR\'ın dorsesinin altına özel yapılan bölmeye gizlenmiş 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, bir TIR\'da kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu\'nda bulunan arama noktasında durdurulan TIR\'da arama yapıldı. Aracın dorsesinin alt bölümüne yapılan özel bölmeye gizlenmiş, 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin sorgusu devam ediyor.



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