T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da durdurulan TIR'da 10 bin 500 paket kaçak sigara

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da ihbar üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinin altına özel yapılan bölmeye gizlenmiş 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

05 Kasım 2017 13:51

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da ihbar üzerine durdurulan TIR\'ın dorsesinin altına özel yapılan bölmeye gizlenmiş 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, bir TIR\'da kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu\'nda bulunan arama noktasında durdurulan TIR\'da arama yapıldı. Aracın dorsesinin alt bölümüne yapılan özel bölmeye gizlenmiş, 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin sorgusu devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANATIRAdana Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele KOMTarsusAdanaGaziantep TAG OtoyoluAracınOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24