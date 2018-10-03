T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da 'Duman-6' operasyonu: 10 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, yurt genelinde gerçekleştirilen 'Duman-6' operasyonunda, 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 10 kişi gözaltına alındı

03 Ekim 2018 12:19

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, yurt genelinde gerçekleştirilen \'Duman-6\' operasyonunda, 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Adana merkezde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, 35 iş yerinde yaptığı denetimlerde; 900 kilo tütün, 908 paket gümrük kaçağı sigara, 9 bin doldurulmuş makaron, 89 bin 340 boş makaron, 200 şişe sahte içki, 3 bin cinsel içerikli hap ve 23 kilo nargile tütünü ele geçirdi. Operasyon kapsamında 10 kişi, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusuna başlandığı belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANAEmniyet Genel Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Daire BaşkanlığıEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize SuçlarAdanaEkiplerOperasyonEmniyete
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24