Adana'da dört ilçede oylar yeniden sayılacak

AKP Adana İl Başkanı Fikret Yeni, yaklaşık 4 bin 500 sandığın bulunduğu 11 ilçede oyların büyükşehir yönünden yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazların sonuçlandığını, 4 ilçede toplam 482 sandıkta geçersiz oyların yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

30 Mart'taki Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde MHP'li Aday Hüseyin Sözlü'nün 410 bin 349 oy ve yüzde 33,42 oranla birinci çıkmasının ardından, yaklaşık 19 bin oy fark yiyen AKP’li Abdullah Torun ve AKP İl Başkanı Fikret Yeni, yaklaşık 4 bin 500 sandığın bulunduğu 11 ilçede oyların büyükşehir yönünden yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İl Başkanı Fikret Yeni, İl Seçim Kurulu'nun itirazları değerlendirdiğini ve 4 ilçede toplam 482 sandıkta geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesine karar verildiğini bildirdi.

Fikret Yeni, "İl Seçim Kurulu, itirazlarımızı değerlendirdi. Alınan karara göre Seyhan, Ceyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde toplam 482 sandıktaki geçersiz oylar yeniden değerlendirecek. Seyhan 4'üncü bölgede 155 sandık, Ceyhan'da 99 sandık, Çukurova 1'inci bölgede 43 sandık, Yüreğir 1'inci bölgede 106 sandık ve Yüreğir 2'nci bölgede 79 sandıktaki geçersiz oylar yeniden gözden geçirilecek" diye konuştu.

İl Seçim Kurulu'nun kararının ardından söz konusu ilçe seçim kurullarının bazılarında sayım hazırlığına başladığı, bazılarının ise yarın sayım yapacağı öğrenildi.