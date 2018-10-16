Adana'da dolandırıcılık çetesine şafak operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK- Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, yaptıkları kazanın ardından araçları hurdaya çıkan kişileri dolandırdığı iddia edilen çetenin 4\'ü kadın 20 üyesi, şafak operasyonuyla yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp, bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini \'sigorta şirketi yetkilisi\' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koç başlarıyla kapıları kıran polisler, 4\'ü kadın 20 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.



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