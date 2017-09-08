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Adana'da doğalgaz boruları yandı (2)

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI Adana'da doğalgaz borularının yanmasıyla ilgili dağıtım şirketi Aksagaz'dan yazılı açıklama yapıldı

08 Eylül 2017 22:46

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI
Adana\'da doğalgaz borularının yanmasıyla ilgili dağıtım şirketi Aksagaz\'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Adana’nın Merkez Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi’nde geçici depolama alanında bulunan doğalgaz boruları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmıştır. Yangın itfaiyenin anında müdahalesi sonucu söndürülmüştür. Yangının çıkış nedeni araştırılmaktadır. Bölgeye henüz geçici de olsa doğalgaz verilmemiştir. Söz konusu bölgede doğalgaz borularının döşenmesi çalışmaları devam etmektedir.\"

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