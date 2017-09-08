Adana'da doğalgaz boruları yandı

ADANA, (DHA) - ADANA\'da deneme amacıyla gaz verilen doğalgaz boruları alev aldı. Alevlerin göğe yükseldiği yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

Merkez Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi\'nde doğalgaz hattı döşenen bölgede, borulara deneme amaçlı doğalgaz verildi. Bu sırada nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde doğalgaz borularında yangın çıktı. Alevlerin ve dumanın göklere yükseldiği yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, korkuya neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI