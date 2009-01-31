Adana'da dev kapışma



Turkcell Süper Lig'in 18. hafta maçında bugün Adana'da Kayserispor ile Sivasspor saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.



Turkcell Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Adana 5 Ocak Stadı'nda bugün Kayserispor ile Sivaspor saat 13.30'da karşılaşacak.



Sivasspor maçı öncesi Adana'ya sakat ve cezalı oyunculardan yoksun bir kadro ile gelen Kayserispor'da Tolunay Kafkas, genç oyuncularına şans verecek.



Kayserispor'da sakatlıkları nedeniyle Aydın, Koray, Purovic ve cezalı Ali Turan forma giyemezken, Toledo ve Mehmet Eren'in durumları maç saatinde belli olacak.



Kayserispor'un sahaya; Souleymanou, Mehmet Eren (Tayfun), Eren Güngör, Toledo (Abdullah Durak), Saidou, Bilal Aziz, Mehmet Topuz, Saidou, Ragıp, Umut Koçin, Cangele ve Aghahowa onbiri ile çıkması bekleniyor.



Saat 13.30'da başlayacak olan maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek ve Lig Tv naklen yayınlayacak.



Lider Sivasspor'da ise sakatlığı devam eden Hayrettin kadroda yer almazken, başka cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor.



Sivasspor'un ise sahaya; Petkoviç, Abdurrahman, Bilica, Sedat Bayrak, Murat Sözgelmez (Faruk), Musa Aydın, İbrahim Dağaşan (Onur), Sezer Badur, Mohamed Ali, Tum (Kamanan) ve Mehmet Yıldız onbiri ile çıkması bekleniyor