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Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da yaklaşan yılbaşı önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

26 Aralık 2017 11:24

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yaklaşan yılbaşı önce terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. 
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik kent merkezinde çok sayıda eve  sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda direnişin görülebileceği evlerin demir kapıları, koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerin evelerinde yapılan aramalarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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