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Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kişi gözaltına alındı

07 Aralık 2017 10:07

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu, örgüte militan ve mühimmat temin ettiği öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Asayiş ve Narkotik şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda Suriye uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

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