Adana'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Adana\'da Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ\'lı teröristlerin 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü etkinliklerine yönelik saldırıda bulunacağı istihbaratını değerlendirerek, kent merkezinde terör örgütüyle bağlantısı olduğu ileri sürülen çok sayıda kişinin evine sabah saatlerinde baskın yaptı. Özel harekat, asayiş ve narkotik suçlarla mücadele şubeleriyle ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı operasyonda, direnişle karşılaşılabilecek riskli evlere demir kapıların koçbaşı ile kırılmasıyla girildi.

Operasyonlarda Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 1 av tüfeği ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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