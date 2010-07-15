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ADANA'DA CİPS DEPOSUNDA YANGIN ADANA (A.A)

15 Temmuz 2010 22:19

-ADANA'DA CİPS DEPOSUNDA YANGIN ADANA (A.A) - 15.07.2010 - Adana'da bir cips deposunda çıkan ve bitişiğindeki depoya sıçrayan yangında 2 depo ve içindeki malzemeler kül oldu. Alınan bilgiye göre, D-400 Karayolu Yeşiloba Hipodromu karşısındaki bir cips firmasına ait depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Cips kutularının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle firma çalışanları, dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede yetersiz kalınca destek istedi. Bu sırada giderek büyüyen yangın, yan taraftaki başka bir firmaya ait elektrik kablosu deposuna da sıçradı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli 25 itfaiye eri, 8 yangın söndürme aracı ve yangın merdiveniyle müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saat sonra söndürülebildi. Bu sırada, cips deposunun tavanı çökünce, çevrede korku yaşandı. Yangında 2 depo kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bazı çalışanlar ambulanslarda tedavi edildi.

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