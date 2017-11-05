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Adana'da cinayet

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da oturan 57 yaşındaki Mehmet Şerif Kaya, evinde tabancayla öldürüldü

05 Kasım 2017 16:13

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da oturan 57 yaşındaki Mehmet Şerif Kaya, evinde tabancayla öldürüldü.
Olay, merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi\'nde bu sabaha karşı meydana geldi. Geçen yıl eşini kaybeden 7 çocuk babası Mehmet Şerif  Kaya, tek başına yaşamaya başladı. Bu sabaha karşı evinin penceresine tabancayla 7 el ateş açılan Mehmet Şerif Kaya, başından vuruldu. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekibi, Kaya\'nın öldüğünü belirledi. Yapılan inceleme ardından Mehmet Şerif Kaya\'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Polis, silahlı saldırganın kimliğini belirlemek için soruşturmayı sürdürürken, otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Şerif Kaya\'nın cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere teslim alındı.

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