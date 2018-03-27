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Adana'da 'Çiftlik Bank' mağduru 53 kişiden polise başvuru

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, 'Çiftlik Bank' olarak bilinen sisteme katılıp, mağdur olan 53 kişi, yatırdıkları paraları alabilmek polise başvurdu

27 Mart 2018 16:53

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, \'Çiftlik Bank\' olarak bilinen sisteme katılıp, mağdur olan 53 kişi, yatırdıkları paraları alabilmek polise başvurdu. 
Binlerce kişinin mağdur olduğu \'Çiftlik Bank\'la ilgili operasyonlar sürdürülürken, Adana\'da, şirketin CEO\'su Mehmet Aydın\'ın hesabına internet üzerinden para yatırdıklarını söyleyen 53 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne başvurup, şikayetçi oldu. Emniyetteki kayıtlara göre, 53 kişi tarafından \'Çiftlik Bank\' hesaplarına, farklı tarihlerde toplam 1 milyon 653 bin lira yatırıldı. Polise başvurularında, ilk zamanlarda sistem üzerinden para kazandıklarını belirten mağdurlara toplam 653 bin liranın ödendiği kaydedildi. Mağdurların geri kalan paralarını istediği ve Mehmet Aydın\'dan şikayetçi olduğu belirtildi. 

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