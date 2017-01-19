Adana'da cezaevinin çocuk koğuşunda yangın

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda yangın çıktı. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 6 mahkûm hastanelerde tedavi altına alındı.

Kürkçüler mevkisindeki cezaevinin çocuk koğuşundaki mahkûmların henüz belirlenemeyen nedenle yaktığı ateşten çıkan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan ve dumandan etkilenen çocuk koğuşundaki 6 mahkûm kentteki hastanelere kaldırıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Cezaevinde durumun normal olduğunu belirten Demirtaş, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade etti.