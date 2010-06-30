Adana'da canlı bomba alarmı!

T24 - PKK'nın bomba eğitimi vererek eylem gerçekleştirmek için Adana'ya gönderdiği kadın bombacı nedeniyle, Adana alarma geçti. Kimliği deşifre edilen 38 yaşındaki bombacının daha önce 1991 yılında terör örgütüne yönelik operasyon sırasında yakalanarak bir süre tutuklu kaldığı da belirtildi.



Adana'da ''acil'' başlıklı yazıyla terör örgütü PKK üyesi bir kadının ''canlı bomba'' olarak eylem gerçekleştirebileceği bilgisi tüm güvenlik birimlerine fotoğraflarla dağıtıldı.



Jandarma ve emniyet müdürlüğü istihbarat birimlerince yapılan değerlendirmede, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarında bomba eğitimi gören P.B. adlı kadın teröristin eylem yapmak üzere Adana'ya gönderildiğini belirledi.



''Canlı bomba'' olarak eylem yapabileceği ihtimali üzerine jandarma ve emniyet müdürlüğünce tüm birimlere ''acil'' başlıklı, ''muhtemel eylem'' konulu uyarı yazısı gönderildi. Yazıyla birlikte kadın teröristin fotoğrafları dağıtıldı.



Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli ekiplere de P.B. ile ilgili daha duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.



Asayiş, terörle mücadele ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de özellikle halkın yoğun olduğu bölgeler ile alışveriş merkezlerinde aranan kişiye dikkat etmesi istendi.



Diğer illerin emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları da uyarıldı.



Aranan teröristin 1991 yılında İzmir'de terör örgütüne yönelik operasyonda yakalandığı, bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi. P.B'nin örgütün infazcıları arasında yer aldığı, eski erkek arkadaşını örgüt içinde kurdukları sözde mahkeme sonucu tabancayla vurarak infaz ettiği belirtildi.



P.B'nin 38 yaşında, kumral, 1.65 - 1.75 boylarında, bakımlı bir kadın olduğu öğrenildi.





