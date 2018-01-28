Adana'da buzağı ölümlerine karşı seferberlik

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, 235 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu kentte yüzde 10 olan buzağı ölüm oranını düşürmek için seferberlik başlattıklarını açıkladı.

Adana Sheraton Oteli\'nde düzenlenen \'Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi Amacı ile Aşılama Kampanyası\' tanıtım toplantısında konuşan Muhammet Ali Tekin, \"Gebelikten itibaren doğmadan ve doğduktan sonra kaybedilen her buzağı ülke ekonomisi açısından önemli kayıp. Bu ölümler, hayvan ithalatına kadar varan sonuçlar doğurabilmektedir\" dedi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 10

Buzağı ölümlerinin en aza indirilmesi ve önlenmesi için aralıksız çalıştıklarını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

\"Adana\'da 235 bin büyükbaş, 780 bin küçükbaş hayvan var. 235 bin büyükbaş hayvanın 150 bini dişidir. Yıl içinde 75 bin civarında gebelik olduğunu düşünüyoruz. Adana’da yüzde 10\'un üzerinde buzağı ölümü var. Buzağı ölümlerinin hastalıktan ziyade, bakım ve besleme hataları ile işletme büyüklüğüne bağlı nedenlerle olduğunu görüyoruz. Ölen buzağıların yüzde 30\'unun E-coli ve buzağı ishallerinden olduğunu görüyoruz ve ölümlerin önüne geçmek için işe koruyucu hekimliklere başlamış oluyoruz. Yüzde 10\'luk ölüm oranını en az yüzde 5\'lere düşürebilmek bizim için büyük başarı olacaktır. Daha sonra diğer sebeplere yöneleceğiz. Çeşitli sebeplerden atık yapan ineklerle muhatap olan kişiler daha çok serbest çalışan veteriner hekimlerimizdir. Bu nedenle bizim için önemlidirler ve bizimle birlikte çalışarak bize destek vermelerini bekliyoruz. Kamuda çalışan hekimlerimizin aşılamalarda en çok karşılaştığı sorun, hayvan sahipleri tarafından çeşitli sebeplerden atık yapan hayvanların aşılamadan dolayı yavru attığı konusundaki şikayetleridir. Bu çalışmalarla buzağı ölümlerinin önüne hep birlikte geçmeye çalışacağız. Doğan buzağımızın takibi mutlaka bizim tarafımızdan yapılacaktır. Özel sektörün, belediyede çalışan veteriner hekimlerin, üniversitelerimizin, damızlık birliklerinin, diğer kuruluşların ve tüm paydaşlarımızın bu aşamada bizimle ortak çalışmasını istiyoruz.\"

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