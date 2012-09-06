Adana'da bombacıya suçüstü

Adana'da PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi, bir otomobilin altına el yapımı bomba koyarken polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği A.A'yı (24) takip etmeye başladı.

A.A'nın elindeki poşeti bir aracın altına koyduğunu fark eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Uzman ekiplerin poşette yaptığı incelemede el yapımı bomba bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bitlis'te 3 araç ateşe verildi

Bitlis'te meydana gelden olayda ise yol kesen PKK mensupları, üç aracı ateşe verdi.

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bitlis-Baykan karayolunun Buzlupınar mevkisinde bir grup PKK mensubunun saat 18.55 sıralarında yolu ulaşıma kapattığı belirtildi.

Yoldan geçen araçları durduran PKK'lıların üç tırı ateşe verdiği kaydedilen açıklamada, ''Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, zorla alıkonulan vatandaşımız da yok. Olayın meydana gelmesinin ardından güvenlik güçlerince bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı'' ifadeleri kullanıldı.