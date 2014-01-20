Adana'da birçok emniyet müdürünün görevi değişti

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde Emniyet Müdür yardımcıları ile birçok şube müdürünün görev yeri değiştirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan'ın yerine atanan Cengiz Zeybek'in göreve başlamasından on gün sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde birçok müdür yardımcısı ve şube müdürü yer değiştirdi. Yeni atamalara göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin, Sosyal Hizmetlerden ve Polisevi'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atandı.

İsmail Bilgin'den boşalan göreve ise Kemal Serhatlı Polis Meslek Yüksekokulu'nda geçici görevle bulunan Emniyet Müdürü Fahri Aktaş getirildi. Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görevli Emniyet Müdür Yardımcısı Davut Özateş, Bilgi İşlem Ulaştırma ve Muharebeden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atandı. Sosyal Hizmetler ve Polisevi'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Gürkan İlhan, Personelden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.



Şube müdürleri de yer değiştirdi



Personel Şube Müdürü Ali Rıza Gültekin, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, Gültekin'in yerine de Bilgi İşlem Şube Müdürü Erdal Cilasun getirildi. Trafik Şube Müdürü Abdurrahim Zengin, Terörle Mücadele Şubesi'ne; Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk ise Trafik Şube Müdürlüğü'ne atandı. Güvenlik Şube Müdürü Mithat Kırcı, İnşaat Emlak Şubesi'ne; İnşaat Emlak Şube Müdürü Murat Kundakçı ise Çevik Kuvvet Şubesi'ne atandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürü İbrahim Dağlı da Güvenlik Şube Müdürü oldu.