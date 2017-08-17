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Adana'da bir müezzin "Ezanı kötü okuyorsun" denilerek darp edildi

"Ezana karşı olmamız düşünülemez, biz ezanı güzel okumasını istedik"

17 Ağustos 2017 17:03

Adana’da bir caminin müezzini, izne çıkması sebebiyle yerine camiye gelen cemaatten birini bıraktı. Yatsı vakti okunan ezanın ardından vekil müezzin ile komşu binadaki bir baba ve oğul arasında “ezanı kötü okuma” nedeniyle tartışma yaşandı.

"Ezan sesinden rahatsız olduğu" iddiasıyla şikayetçi oldu

CNN Türk’te yer alan habere göre, tartışma arbedeye dönünce cemaatten bir kişi ile ezan okuyan Ali İhsan Çiçek darp edildi.

Çiçek, baba ve oğulun “Ezan sesinden rahatsız olduğu” iddiasıyla şikayetçi oldu.

"Güzel okumuyordu"

Suçlanan baba ile oğul ise, “Ezana karşı olmamız düşünülemez. Biz Çiçek’in ezanı güzel okumasını istedik tartışma o yüzden çıktı” dedi.

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