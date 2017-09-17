Adana'da bin 500 polisle hava destekli asayiş uygulaması: 1 polis yaralı

Adana'da bin 500 polisle helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarında otomobiller ile vatandaşlar asayiş ve narkotik polisleri tarafından, dedektör köpekler yardımıyla didik didik arandı. Helikopterlerin de katıldığı uygulamalarda TOMA'lar, zırhlı ekipler ve uzun namlulu polisler güvenlik önlemi aldı. Toplum destekli polisler de çocuklu ailelere eğitim, hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili broşürler dağıttı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Turgut Özal Bulvarı ve Şakirpaşa Mahalleleri başta olmak üzere uygulama noktalarını gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, uygulama noktasından kaçmak isteyen Doğan Demir isimli motosiklet sürücüsünün, İlker Kaplankıran isimli trafik polisini bacağından yaraladığını, yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğunu kaydetti. Yıldız, şöyle devam etti:

“Adana'da bizim için vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği birinci öncelik. Devlet bunun için var. 200 ekiple Adana'nın çeşitli yerlerinde bu uygulamalarımızı yapıyoruz. Suç ve suçluyla mücadele bizim birinci önceliğimiz. Asla uyuşturucu, terör ve benzeri suç gruplarına izin veremeyeceğiz. Adana’mızı huzurlu ve güvenli bir şehir haline getirmek bizim mutlak sorumluluğumuzdur . Negatif oluşumlara mutlak müsaade etmeyeceğiz. Bursa'daki tecrübelerimizi buraya aktaracağız. Bizim suç ve suçluyla mücadelemizde kararlılığımız sonuna kadar olacaktır. Vatandaşlarımızın güvenliği için her şeye hazırız. Helikopter uygulamalarımızda optimum fayda elde ediyoruz. Şüpheli araçlara helikopter koordinesinde ekiplerimiz müdahale ediyorlar.”

Öte yandan, polis memurunu yaralayan Doğan Demir'in de düşme sonucu yaralandığı ve özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.