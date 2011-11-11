-Adana'da bıçaklı kavga: 2'si ağır 6 yaralı ADANA (A.A) - 11.11.2011 - Adana'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup Adana Adliyesi önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, gruptakiler birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Olayda yaralanan 2'si ağır 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili İzzettin A'nın gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.