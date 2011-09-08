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Adana'da BDP'li il başkanı gözaltında ADANA (A.A)

08 Eylül 2011 18:16

-Adana'da BDP'li il başkanı gözaltında ADANA (A.A) - 08.09.2011 - Adana'da polisin düzenlediği operasyonda, BDP İl Başkanı Zeki Karataş'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.  Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonda, Karataş ile aralarında BDP il ve ilçe yöneticileri ve bazı gazetecilerin de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların sorguları sürerken, operasyonun nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu arada, BDP'li bir grup İl Başkanlığı önünde önünde operasyonu protesto etti. Protestoya katılan BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, operasyonun hukuksuz şekilde yapıldığını öne sürerek, gözaltındakilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep etti. Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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