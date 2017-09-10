Adana’da bar ve gece kulüplerinde asayiş uygulaması

Ahmet ÖZMEN/ADANA, (DHA) - ADANA\'da bar ve gece kulüplerine yönelik kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, bar ve gece kulüplerine yönelik kent genelinde uygulama yaptı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız polislerin yaptığı çalışmaları izlerken, \'Vatandaşlarımızın güvenliği bizim birinci önceliğimiz,vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını kısıtlamadan, sınırlamadan onların güvenliğini almak durumundayız, bundan sonra da bu uygulamalarımız sürekli devam edecek\" dedi.

Toplam 500 polisin katıldığı uygulamada, mekanlarda bulunan kişilere de kimlik sorgulaması yapıldı.

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