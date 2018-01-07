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Adana'da banka soymaya bisikletle gelenler yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

07 Ocak 2018 11:34

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bisikletle geldikleri banka şubesini soymak isterken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da, Remzi Oğuz Arık Mahallesi'ndeki bir banka şubesine gelen 2 kişi, kamera ve güvenlik sistemini kırdı. Daha sonra levye yardımıyla kapıyı açıp içeri giren zanlılar, kasa odasına yöneldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri zanlılardan birini kasa odasında, diğerini de soygun için geldikleri bisikletle kaçmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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