Adana'da asayiş uygulaması

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da \'Türkiye Huzur 7\' kapsamında 500 polis ile asayiş uygulaması yapıldı.

Ülke genelinde gerçekleştirilen \'Türkiye Huzur 7\' kontrolleri kapsamında Adana\'da oluşturulan sabit noktalarda araçlarda ve eğlence mekanlarında denetleme yapıldı. Asayiş, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 500 polisin katıldığı kontrollere, havadan da bir helikopter destek verdi. Özel eğitimli detektör köpelerle araçlarda uyuşturucu arayan polisler, binlerce vatandaşın da kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Kontroller, gece yarısına kadar devam etti.

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