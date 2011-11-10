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Adana'da apartman bahçesinde patlama ADANA (A.A)

10 Kasım 2011 02:07

-Adana'da apartman bahçesinde patlama ADANA (A.A) - 09.11.2011 - Adana'da bir apartmanın bahçesine bırakılan patlayıcı madde, maddi hasara neden oldu.  Alınan bilgiye göre, olay Dadaloğlu Mahallesi 3575 Sokak'taki bir apartman bahçesinde meydana geldi.  Patlama sonrası ölen ya da yaralanan olmazken apartmanda ve park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.  Patlamanın ardından olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ekipler, patlayıcı maddenin türü, kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırıyor. 

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