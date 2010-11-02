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Spor

ADANA'DA ALTILI GANYAN 2 ŞEKİLDE SONUÇLANDI İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2010 19:44

-ADANA'DA ALTILI GANYAN 2 ŞEKİLDE SONUÇLANDI İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Adana'da bugün koşulan at yarışlarında son ayak atbaşı olunca altılı ganyan iki farklı ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden (TJK) yapılan açıklamaya göre, son ayakta 3 ve 5 numaralı atların atbaşı gelmesi nedeniyle iki ayrı altılı ganyan oluştu. 10/2, 9, 3, 6, 4, 3 şeklinde oluşan altılı ganyan 2.310,83 lira, 10/2, 9, 3, 6, 4, 5 biçiminde oluşan altılı ganyan da 2.298,73 lira ikramiye kazandırdı. İki ayrı şekilde oluşan 5'li, 4'lü ve 3'lü ganyanlar ve verdikleri ikramiyeler şöyle: 9, 3, 6, 4, 3 şeklindeki beşli ganyan: 316,02 lira 9, 3, 6, 4, 5 şeklindeki beşli ganyan: 302,61 lira 3, 6, 4, 3 şeklindeki dörtlü ganyan: 11,27 lira 3, 6, 4, 5 şeklindeki dörtlü ganyan: 11,82 lira 6, 4, 3 şeklindeki üçlü ganyan: 2,09 lira 6, 4, 5 şeklindeki üçlü ganyan: 1,98 lira

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