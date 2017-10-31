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Adana'da AK Parti'nin köprü eleştirisine MHP'den cevap

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA'da AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni'nin, temeli 30 Mart 2016'da atılan ve MHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Devlet Bahçeli Köprüsü inşaatıyla ilgili,  'Attıkları temelin yerini bulamıyorlar' eleştirisine M

31 Ekim 2017 17:01

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni\'nin, temeli 30 Mart 2016\'da atılan ve MHP\'li Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Devlet Bahçeli Köprüsü inşaatıyla ilgili,  \'Attıkları temelin yerini bulamıyorlar\' eleştirisine MHP İl Başkanı Sertan Duran cevap verdi. Duran, köprünün inşaatının devam ettiğini söyledi.
Devlet Bahçeli Köprüsü\'nün 1625 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde olduğunu belirten İl Başkanı Sertan Duran, inşaat alanında basın toplantısı düzenledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Duran, üzerinde 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli karayolu ve çift hatlı demiryolu olacağını söyledi. Köprünün 24 ayak üzerine oturacağını şu ana kadar 13 ayağın tamamlandığını belirten Duran, \"Köprünün her ayağına 1500 metreküp beton, 300 ton demir kullanılmaktadır. Bir başka ifadeyle köprünün her bir ayağı için kullanılan malzemeyle her katı 4 daire olacak şekilde 18 katlı bir apartman inşa etmek mümkündür. Seyhan Nehri üzerinde Adana\'nın yeni inci gerdanlığı olacak Devlet Bahçeli Köprüsü; Çukurova, Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlarken, hükümet eliyle yapılan ve yakın zamanda faaliyete geçen Adana Şehir Hastanesi\'nin, tamamlanmak üzere olan adliye saraylarının, stadyumun, ve üniversitelerimizin kampüslerinin trafik yükünü taşıyacaktır\" diye konuştu.
Köprü inşaatının devam etmediği şeklinde eleştiriler olduğunu dile getiren Sertan Duran, bunların gerçeği yansıtmadığını da belirtti.

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