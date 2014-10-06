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Adana'da aile kavgası özel harekat ve TOMA'larla bastırıldı

Adana'da çocuklar arasında çıkan kavgaya büyüklerin karışması sonucu yaşanan olaylarda 19 kişi yaralandı

06 Ekim 2014 22:47

Adana'da torpil atma meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen çocuk kavgasına, büyüklerin de katılmasıyla olaylar büyüyünce, özel harekat ve polis helikopterleri devreye girdi.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde iddiaya göre çocukların birbirlerine "torpil" atma meselesi yüzünden çıkan kavgaya büyükler de karıştı. İki grup arasında taş, sopa ve av tüfeklerinin kullandığı kavgada 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavga sırasında bazı evlerin ve araçların da camları kırıldı.

Polis, kavga eden tarafları ayırmak üzere birkaç kez biber gazıyla müdahale etti. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı müdahaleye polis helikopteri havadan destek verdi.

Olayların yatışmasının ardından İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek mahalleye gelerek bilgi aldı; vatandaşlarla görüştü.

Mahallede güvenlik önlemlerinin arttırıldığı gözlendi.

 

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