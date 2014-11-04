Adana'da ABD uçaklarının geçiş güzergahındaki binaya 'tıraşlayın' kararı çıktı

İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı Mania Kontrol Heyeti, havaalanının kuzeydoğusunda Hollanda'ya ait patriot füze savunma sistemlerinin konuşlandığı bölgeye yakın olan Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 10 katlı inşaatın uçakların yaklaşma- tırmanma hattına ilişkin Mania Planı'na aykırı olarak inşa edildiğini saptadı. Adana sivil havaalanı bölgesinde de 138 yüksek katlı bina, aynı nedenle durdurulmuş, mühürlenmişti.

DHA'nın haberine göre, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nca 2001'de hazırlanan Mania Planı'nda maksimum bina yüksekliği deniz seviyesinden 118 metre olarak belirlendi. 2013'te ise Adana Büyükşehir Belediyesi ve Sarıçam İlçe Belediyesi, bu bölgede 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları hazırladı.



İmar planlarına göre merkezi iş alanlarında 2.40 yoğunluk verilirken, bina yüksekliği serbest bırakıldı. Ancak, bina yükseklikleri belirlenirken hava mania kriterlerinin dikkate alınması istendi. Uygulamaya geçen imar planına göre Sarıçam İlçesi'nde bina yapmak isteyen müteahhitlere ruhsatlar verildi.

10 katlı bina tıraşlansın

İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nın 31 Ekim 2013 tarihli 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait havaalanlarına ilişkin mania planlarının yapılması, yayımlanması, takip esasları ve sorumlu kuruluşlar' emri doğrultusunda Sarıçam İlçesi'nde inceleme yaptı. Üs Komutanlığı Mania Kontrol Heyeti, geçen Ekim ayında tamamladığı çalışma sonunda, üsse karayoluyla yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 10 katlı inşaatın uçakların yaklaşma- tırmanma hattına ilişkin Mania Planı'na aykırı olarak inşa edildiğini belirledi.

Plana aykırı binanın fazla olan bir katının yıkılması için Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Sarıçam İlçe Belediyesi'ne yazı gönderildi.

'İmar planına uygun ruhsat aldım'

Kaba inşaatı tamamlanan söz konusu apartmanın müteahhidi Ümit Gül ise imar planına uygun şekilde ruhsat alıp, çalışma yaptıklarını, bölgede 118 metre kotu sınırına aykırı çok sayıda bina olduğunu savundu. İmar planları ile mania kriterlerinin birbiriyle çeliştiğini, bu konuda hem belediye, hem de İncirlik Üssü'ndeki yetkililere mania kotunun 138 metreye çıkarılması için başvuruları olduğunu söyleyen Ümit Gül, "Büyükşehir Belediyesi ve Sarıçam İlçe Belediyesi, uygun parsellerde imar yoğunluğunu 2.40 verip, yüksekliği serbest bıraktı. Biz de buna göre projelerimizi hazırlayıp, ruhsatımızı alarak çalışmamızı başlattık. Ancak, birkaç ay önce mania planının varlığından haberdar olduk. Bina yaptığımız bölgenin zemin kot yüksekliği 87 metre, 10 katlı bina ile birlikte yükseklik 120 metreye ulaşıyor. Dolayısıyla 1 kat fazla. Bu plana göre Sarıçam'ın büyük bölümünde 2-3 kattan fazla yüksek bina yapılması mümkün görünmüyor. Kotun yükseltilmesi için başvurularımızı yaptık. Sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

138 bina mühürlendi

İki yıl önce sivil havaalanının bulunduğu merkez Seyhan İlçesi'nde de aralarında 14 katlı emniyet müdürlüğü hizmet binasının da yer aldığı 138 bina aynı gerekçeyle mühürlenmişti. Müteahhitler ise Seyhan İlçe Belediyesi'nin uygulamasına karşı idare mahkemelerinde davalar açmıştı. 3 davada müteahhitleri haklı bulan mahkeme, kararla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Diğer inşaatlarla ilgili davaların devam ettiği belirtildi.