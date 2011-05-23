-ADANA'DA 65 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI ADANA (A.A) - 23.05.2011 - Adana'da terör örgütü lehine düzenlenen eylem ve izinsiz gösterilerle ilgili olarak 65 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK/KONGRA-GEL yandaşları tarafından mayıs ayında il genelinde yol kesme, lastik yakma, taş, molotofkokteyli, havai fişek, el yapımı patlayıcı madde atmak şeklinde 28 yasa dışı olay meydana geldi. İzinsiz gösterilerin yanı sıra ev, iş yeri, kamu bina ve araçları ile seçim irtibat bürolarına zarar verdikleri değerlendirilen 9 kişinin de aralarında bulunduğu 65 kişi gözaltına alındı. Yakalanan zanlılardan 19'unun çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.