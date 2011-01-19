-ADANA'DA 6 HİZBULLAHÇI TUTUKLANDI ADANA (A.A) - 19.01.2011 - Adana'da terör örgütü Hizbullah'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 15 aylık çalışması sonucu terör örgütüne yönelik Adana ve Ceyhan ilçesi Mersin ve Tarsus ilçesi ile İzmir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan 18 zanlının adliyedeki sorguları tamamlandı. Zanlılardan 3'ü Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakıldı, 15'i nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Aralarında örgütün Adana sorumlusu A.T'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.