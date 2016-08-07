Adana'da 50 farklı adrese IŞİD operasyonu; 35 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri IŞİD'e karşı 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 500 polisin katıldığı operasyonlarda aralarında canlı bomba olduğu öne sürülen 35 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, zırhlı araçlarla önceden belirlenen adreslere giden 500 polis, eş zamanlı olarak evlere girdi, aralarında 1 canlı bombanın da aralarında bulunduğu öne sürülen 35 örgüt üyesi gözaltına aldı. Evlerde arama yapan ekipler çok sayıda malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne getirildi.





Serbest kalmışlardı





Gözaltına alınanlar arasında polisin, 2 gün önce gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınıp, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılan 20 şüphelinin de olması dikkat çekti. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen bir zanlı, "Doğruyu yazın doğruyu, dürüst olun. İki yüzlü olmayın, münafık olmayın. Hakimiyet Allah'ındır, Allah-ü Teala'nın hükmünden başka hiç bir hükmü kabul etmiyoruz" diye bağırdı.



IŞİD üyeleri sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

