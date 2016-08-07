T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da 50 farklı adrese IŞİD operasyonu; 35 gözaltı

Gözaltına alınanlar arasında canlı bomba eylemi yapma hazırlığında olanların da olduğu belirtildi

07 Ağustos 2016 12:50

 Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri IŞİD'e karşı 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 500 polisin katıldığı operasyonlarda aralarında canlı bomba olduğu öne sürülen 35 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, zırhlı araçlarla önceden belirlenen adreslere giden 500 polis, eş zamanlı olarak evlere girdi, aralarında 1 canlı bombanın da aralarında bulunduğu öne sürülen 35 örgüt üyesi gözaltına aldı. Evlerde arama yapan ekipler çok sayıda malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne getirildi. 



Serbest kalmışlardı



Gözaltına alınanlar arasında polisin, 2 gün önce gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınıp, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılan 20 şüphelinin de olması dikkat çekti. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen bir zanlı, "Doğruyu yazın doğruyu, dürüst olun. İki yüzlü olmayın, münafık olmayın. Hakimiyet Allah'ındır, Allah-ü Teala'nın hükmünden başka hiç bir hükmü kabul etmiyoruz" diye bağırdı. 

IŞİD üyeleri sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
 

ETİKETLER

AdanaIŞİDoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24