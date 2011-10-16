-Adana'da 5 polis memuru yaralandı ADANA (A.A) - 16.10.2011 - Adana Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı gösteriye müdahale sırasında meydana gelen patlamada, 5 polis memurunun yaralandığını bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, saat 15.00 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi Obalar Caddesi'nde terör örgütü PKK/Kongra-Gel yandaşları tarafından gerçekleştirilen korsan gösteriye müdahalede bulunulduğu belirtildi. Müdahale esnasında bir patlama meydana geldiği vurgulanan açıklamada, ''Göstericiler tarafından Obalar Caddesi'ndeki Seyhan Jandarma Komutanlığı duvarının dibindeki çöp yığını içine konulan patlayıcının patlaması sonucu 5 polis memuru yaralandı'' ifadeleri kullanıldı. Yaralılardan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavisi süren polis evli memuru Veli Ataşcı'nın beyninde ve akciğerinde ödem oluştuğu, bir gözünü kaybetme riskinin bulunduğu bildirildi. Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılan, evli Yunus Emre Önderci'nin vücudundan ise iki çivi çıkarıldığı, yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği vurgulandı. Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru Ali Şener'in de sağ kol ve sağ ayak bileği ile sağ kasığından yaralandığı belirtilerek genel durumunun iyi olduğu, aynı hastanede tedavi gören İbrahim Yılmaz ve Mustafa Kaya'nın da kulak çınlaması ve çivi yaralanması nedeniyle tedavi altında bulundukları kaydedildi. Öte yandan, patlamada yaralan vatandaşlar Mehmet Dağtekin ve Mehmet Hasip Aslan'ın da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü, bu kapsamda bazı kişilerin bilgilerine başvurmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirdiği görüldü.