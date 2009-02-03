Adana'da 5 araç kundaklandı

Adana'da bir apartmanın otoparkındaki 5 araç kundaklandı.



Merkez Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'ndaki Gültekin Barış Apartmanı'nın otoparkına giren ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, yanıcı madde dökerek park halindeki otomobilleri ateşe verdi.



Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 01 LR 225, 01 FE 052, 01 ZT 434, 01 BA 401 ve 34 YL 4149 plakalı otomobiller hasar gördü.



Olay yerine gelen polis ekiplerine olayla ilgili bilgi veren apartman sakinleri, 24-25 yaşlarında, bereli bir kişinin araçları ateşe verip kaçtığını belirtti.



Bu arada, otomobillerden ikisinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde (TEM) görevli polis memurlarına ait olduğu öğrenildi.





