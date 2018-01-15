Adana'da 4 kişi, işitme engelli gence saldırdı, kanser hastası anne "Ciğerim yanıyor, insan değiller" dedi

Adana’da işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun, dolmuşta 4 kişi tarafından darp edildi. Yaşananlar dolmuşun güvenlik kamerasına yansırken, engelli gencin kanser hastası annesi Cihan Acun, “Nasıl ciğerim parçalanıyor şuanda. İnsan değil onlar, adalete bırakıyorum onları” dedi. Olay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

İddiaya göre İşitme engelli Agit Acun (20), çalıştığı tekstil firmasında hastalanıp hastaneye gitti. Hastaneden çıkıp Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi’ndeki evine gitmek için Topel dolmuşuna binen Acun, burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan lisanslı Kick Boks’cu Ahmet Günsel (20) ve 3 arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebep nedeniyle öldüresiye dövüldü. Bu sırada ise diğer yolcular kavgayı ayırmadan izledi.

“Kardeşim ben sizi duymuyorum demeye çalıştığı halde 3’ü 4’ü vuruyor kardeşime" diyerek olayı anlatan ağabey İsmail Acun (28), "Kardeşimi en çok darp eden Ahmet Günsel lisanslı Kick Boks’cuymuş. Onun her vurduğu silah olarak geçmesi lazım. Gerçekten büyük bir şoktayız” diye konuştu.

CHP'li vekil paylaştı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın paylaştığı minibüsün güvenlik kamerası görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Paylaşımın yorum kısımında, 4 kişinin yanı sıra olay anında minibüste bulunup, tepkisiz kalan vatandaşların da eleştirildiği görüldü.