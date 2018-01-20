Adana'da 3.3 milyon liralık kaçakçılığa 8 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da polisin 18 günde yaptığı 25 operasyonda, 3.3 milyon lira değerinde gümrük kaçağı içki, sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği 1-18 Ocak tarihleri arasında kent genelinde 25 ayrı operasyon yaptı. Operasyonlarda 124 bin 905 paket kaçak sigara, 5.3 ton akaryakıt, 21 ton kaçak rakı, 45 şişe kaçak içki ile 13 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin ise 3.3 milyon oduğu belirlendi. Bu operasyonlarda yakalanan 25 kişiden 10’u, serbest bırakılırken, 8’i de tutuklandı.7 kişiye ise yasal işlem yapıldı.

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