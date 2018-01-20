T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da 3.3 milyon liralık kaçakçılığa 8 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polisin 18 günde yaptığı 25 operasyonda, 3

20 Ocak 2018 14:37

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da polisin 18 günde yaptığı 25 operasyonda, 3.3 milyon lira değerinde gümrük kaçağı içki, sigara ve akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro Amirliği 1-18 Ocak tarihleri arasında kent genelinde 25 ayrı operasyon yaptı. Operasyonlarda 124 bin 905 paket kaçak sigara, 5.3 ton akaryakıt, 21 ton kaçak rakı, 45 şişe kaçak içki ile 13 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin ise 3.3 milyon oduğu belirlendi. Bu operasyonlarda yakalanan 25 kişiden 10’u, serbest bırakılırken, 8’i de tutuklandı.7 kişiye ise yasal işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANAKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüneKaçakçılık Suçlarla Mücadele Büro AmirliğiOcakOperasyonlardaEleBuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24