Adana'da 32 FETÖ şüphelisinden 19'u tutuklandı 

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün \'askeri mahrem\' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 32 şüpheliden 19\'u tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün \'askeri mahrem\' yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. Adana merkezli operasyonda Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa\'da 28\'i muvazzaf, 1\'i emekli, 2\'si görevden ayrılarak üniversitede, 1\'i özel sektörde çalışan ve 1\'i ihraç edilen toplam 33 asker ile 3 öğretmen ve 1 mühendisin evine baskın yapıldı. 32 şüpheli gözaltına alındı. Muvazzaf ve eski asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurduklarının değerlendirildiği açıklandı.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19\'u tutuklandı, 13\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli ise aranıyor.

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