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Adana'da 32 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişi, adliyeye sevk edildi

30 Kasım 2018 18:22

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün \'askeri mahrem\' yapılanmasına yönelik Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişi, adliyeye sevk edildi.  
Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri,  FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün \'askeri mahrem\' yapılanması içinde olduğu iddiasıyla Adana, Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa\'da 28\'i muvazzaf, 1\'i emekli, 2\'si görevden ayrılarak üniversitede, 1\'i ihraç, 1\'i de özel sektörde çalışan toplam 33 asker ile 3 öğretmen ve 1 mühendis olmak üzere 37 şüphelinin evine operasyon yaptı. Aralarında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma\'da 12\'si subay, 21\'i astsubay rütbesinde görevli asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurduklarının değerlendirildiği açıklandı. Operasyonlar kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

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