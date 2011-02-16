-ADANA'DA 20'Sİ ÇOCUK 28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI ADANA (A.A) - 16.02.2011 - Adana'da terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek izinsiz gösteri yaptıkları belirlenen 20'si çocuk 28 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Ova, 19 Mayıs, Mithatpaşa ve Barbaros mahallelerinde izinsiz gösteri yaparak yol kapayan ve güvenlik güçlerine saldıranlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 20'si çocuk 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ünün kadın olduğu öğrenildi. Bu arada, olaylar öncesi yapılan ev aramalarında ve gösterilere müdahale sırasında 83 adet molotofkokteyli, 148 adet torpil, 11 adet havai fişek kartuşu, 2 adet el yapımı patlayıcı madde ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Zanlıların sorgularının ardından adliyeye sevk edildikleri belirtildi. -MERSİN'DE İZİNSİZ GÖSTERİ Mersin'de izinsiz gösteri sırasında iş yerine atılan molotofkokteyli nedeniyle bir kişinin yüzü ve eli yandı. Şevket Sümer Mahallesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen bir grup, iddiaya göre 156 ve 142. caddenin kesiştiği noktada bulunan bir tantuni dükkanına molotofkokteyli attı. Bu sırada şehir dışından kente gezmeye geldiği ve kardeşleriyle iş yerinde bulunduğu belirtilen Suphi Beylen (45) çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle yüzünden ve elinden yaralandı. Kardeşleri ve çevredeki vatandaşların müdahale ettiği Beylen, otomobille Mersin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Beylen, ilk müdahalenin ardından yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Polis, olayın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.