-ADANA'DA 20 KİLO PLASTİK PATLAYICI ADANA (A.A) - 07.09.2010 - Adana'da düzenlenen operasyonda 20 kilo 800 gram A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi. Terör örgütü PKK/Kongra-Gel örgütüne ait olduğu belirlenen patlayıcı ile ilgili iki kişi gözaltına alındı. Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptıkları istihbarat çalışmalarında M.A'nın ev ve iş yerinde yurt dışına sevk edilmek üzere eroin bulunduğu bilgisini aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, M.A'nın evinde uyuşturucu madde ile ilgili herhangi bir bulguya rastlamadı. Aramada, terör örgütü PKK/Konrga-Gel'e ait olduğu ve metropol illere gönderilmek üzere kente getirildiği belirlenen 20 kilo 800 gram A-4 plastik patlayıcı ile 4 adet elektrikli fünye ele geçirildi. Ayrıca, evde terör örgütüne lojistik destek sağlamak suçundan sabıkalı olduğu belirlenen A.K. de yakalandı. İki kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.