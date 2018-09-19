Adana'da 2 minibüste 49 kaçak göçmen yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da yol kontrolü yapan polisler, durdurdukları 2 minibüste 45 Afganistan ve 4 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişlerinde, \'Huzur-Güven\' denetimleri kapsamında uygulama yaptı. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu çıkışında peş peşe giden iki minibüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde araçların içinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 3\'ü çocuk 2\'si kadın, 45 Afgan ve 4 Suriyeli yakalandı. Kötü koşullarda seyahat eden göçmelerin, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Araçların içinde, ayakta durmakta zorlanan göçmenler kimlikleri ve eşyaları kontrol edildikten sonra İl Göç İdaresi\'ne götürüldü. Ayrıca minibüs şöförleri de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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