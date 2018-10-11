Adana'da 2 geneleve kayyım atandı

Bursa polisinin operasyonuyla çökertilen fuhuş şebekesinin Adana'da işlettiği iki geneleve mahkeme kararıyla kayyım atandı. Kararda, kayyım olacak kişilerin ilin Vergi Dairesi Başkanlığı'nca görevlendirileceği belirtildi.

Bursa Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri Adana, Mersin ve İzmir'den Bursa'ya getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen şebekeye 6 aylık takibin ardından operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre söz konusu kişilerin, kadınları eskort siteleri üzerinden fuhuşa zorladıkları iddia edildi. Günlük 50 bin lira kazandığı öne sürülen şebeke üyelerinin lüks bir hayat sürdüğü ileri sürüldü. Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği de çete üyelerinin mal varlığına el konulması amacıyla soruşturma yaptı.

Bursa 2. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla çeteye ait 16 lüks araç, 10 ev ile arsa ve şirket olmak üzere 3 milyon 298 bin değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Çetenin işlettiği Adana'daki 2 geneleve de kayyım atanmasına hükmedildi. Kararda, "2 gayrimenkulün Sosyal Konut (Genelev) olduğu, (her ne kadar şüphelinin adına kayıtlı olsa da üçüncü şahsa kiralanmış olabileceği hususunun atanan kayyum tarafından değerlendirilmesi), kayyum olarak görevlendirilmesi yapılacak olan kişilerin ilgili ilin Vergi Dairesi Başkanlığı'nca görevlendirilmesi" denildi.

Döngel Kerhanesi

Adana’da yaşanan bu olay, akla Döngel Kerhanesi isimli filmi getirdi. Filmin konusu şöyleydi:i

Film, bir genelev sahibinin bankadan aldığı krediyi geri ödeyememesi nedeniyle, bankanın geneleve el koymasıyla başlar. Daha sonra bankaya fon tarafından el konulmasıyla birlikte, genelev de fona geçer. Ankara, işletmelerden herhangi birinden kar etmenin peşine düşer ve en uygununun “Döngel Eğlence Tesisleri” olduğuna karar vererek, işletmeyi kara geçirmesi için bir memurunu görevlendirir. Batık işletmeleri kara geçirme konusunda deneyimli olan memurun, “Döngel Eğlence Tesisleri”nin bir genelev olduğunu öğrenmesi ve burayı “kerhane”ye dönüştürme çalışmaları sürecinde yaşananları, kara mizah tarzıyla anlatılıyor.