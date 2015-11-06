Adana'da 18 bin geçersiz oy yeniden sayılacak

Adana'da İl Seçim Kurulu, CHP'nin Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde yaklaşık 18 bin geçersiz oyun yeniden sayılması istemini kabul etti. İlçe seçim kurulları, HDP ve CHP tarafından yapılan başvuruları reddetmişti.

DHA'nın haberine göre, Adana'da ilçe seçim kurulları, HDP ve CHP'nin geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla ilgili başvurularını reddetti. Bunun üzerine her iki partinin temsilcileri, İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İl Seçim Kurulu, HDP'nin ıslak imzasız ve eksik belgeli dilekçelerini gerekçe göstererek talebi reddetti. CHP'nin başvurusunu ise kabul etti.

Konuyla ilgili konuşan CHP İl Başkanı Gökhan Yağ, yaklaşık 18 bin geçersiz oy bulunan Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da oyların yeniden sayılacağını açıkladı.

Adana'da 1 Kasım seçimlerinde AKP 6, CHP 4, MHP 3 ve HDP 1 milletvekili çıkardı. HDP yaklaşık 5 bin oy farkla ikinci milletvekilini, CHP de yaklaşık 10 bin oyla 5'inci milletvekilini kaybetmişti.