Adana'da 17.5 kilo sentetik esrar ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polis, baskın yaptığı bir evde valiz içerisine 17 kilo 650 gram sentetik esrar ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan İlçesi 5 Ocak Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polisler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, narkotik köpek dolap içerisindeki valize tepki verdi. Valizi açan polis, poşetler halinde 17 kilo 650 gram genetiği değiştirilmiş sentetik esrar buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ö. (44), emniyetteki işlemlerinin ardında tutuklandı.

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