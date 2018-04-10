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Adana'da 16 FETÖ şüphelisi daha adliyede

Eser PAZARBAŞI- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 21 kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu muvazzaf 40 şüpheliden sorgusu tamamlanan 16'sı daha adliyeye se

10 Nisan 2018 17:10

Eser PAZARBAŞI- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 21 kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu muvazzaf 40 şüpheliden sorgusu tamamlanan 16\'sı daha adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin örgütün askeri yapılanmasına yönelik 21 ilde düzenlediği operasyonda çoğunluğu muvazzaf 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24\'ü daha önce sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan geri kalan 16 kişi de bugün adliyeye sevk edildi.

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